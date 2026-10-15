Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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15.10.2026 05:43:45
Nike Is Restructuring the Business
Sales are declining, and costs are rising.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 12, 2026. The video was published on Oct. 14, 2026.
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|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|4 730,00
|-0,58%
|Nike Inc.
|33,10
|4,70%
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