Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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01.04.2026 00:38:21
Nike results tops estimates as turnaround shows uneven progress
The company’s stock has lost about 17 per cent of its value in the last 12 monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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