Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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01.04.2026 00:38:21

Nike results tops estimates as turnaround shows uneven progress

The company’s stock has lost about 17 per cent of its value in the last 12 monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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