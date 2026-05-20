Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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20.05.2026 21:07:16
Nike Stock Soars As Energy Prices And Bond Yields Drop
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Nachrichten zu Nike Inc.
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20.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
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20.05.26
|Starker Wochentag in New York: Am Mittwochnachmittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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15.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nike von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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14.05.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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11.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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11.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich fester (finanzen.at)
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11.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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11.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|11.05.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
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|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|Nike Outperform
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|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|02.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Nike Neutral
|UBS AG
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|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|5 445,00
|3,22%
|Nike Inc.
|37,97
|0,01%
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