JS Aktie
WKN DE: A2DRZB / ISIN: KR7194370003
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06.07.2026 15:38:00
Node.js kämpft mit Flut an automatisierten Sicherheitsreports
In der Node.js-Community ist eine Diskussion darüber entstanden, wie sie weiter mit der Vielzahl an LLM-generierten Sicherheitsmeldungen verfahren soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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