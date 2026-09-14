Nokia Stock Falls 11% Despite ESpanix DDoS Protection Deployment

(RTTNews) - Nokia Oyj (NOK) is down 11.28 percent, losing $1.26 to $9.88 on Monday. The move comes despite the company announcing that ESpanix, Spain's largest internet exchange point, has selected and deployed Nokia Deepfield Defender to protect its exchange platform and connected networks against distributed denial-of-service attacks.

Nokia is currently trading at $9.88, down from its previous close of $11.13 on the New York Stock Exchange. The stock opened at $10.03 and has traded between a high of $10.20 and a low of $9.93. Trading volume stands at 37.98 million shares, compared with an average volume of 85.44 million shares.

The deployment allows ESpanix to offer optional DDoS protection to more than 200 national and international networks connected to its platform, which together serve the majority of internet end users in Spain. Nokia said the system can detect and mitigate attacks within seconds while keeping Spanish internet traffic and its security within the country. Nokia's 52-week range is $4.51 to $17.45.