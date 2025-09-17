Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA8R / ISIN: DK0060534915

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rating 17.09.2025 08:34:39

Novo Nordisk-Aktie: Berenberg hebt Rating an - aber senkt Ziel

Novo Nordisk-Aktie: Berenberg hebt Rating an - aber senkt Ziel

Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 610 auf 425 dänische Kronen gesenkt.

Seit dem Kurshoch Mitte 2024 habe der Pharmakonzern Novo Nordisk mehrmals die Ziele gesenkt, und die Markterwartungen seien deutlich zurückgesetzt worden, schrieb Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Dies erlaube einen konstruktiveren Blick auf Wachstumsaussichten, Kurstreiber und Bewertung. Ungeachtet noch bestehender Hindernisse habe der neue Konzernchef nun die Chance, positiv zu überraschen. Die Aktie löse die des US-Konkurrenten Eli Lilly als sein bevorzugter Titel in der Behandlung von Fettleibigkeit ab.

/rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Novo Nordisk-Aktie höher: Globaler Stellenabbau und korrigierter Ausblick
Analystenurteil: UBS sieht Novo Nordisk-Aktie weiter neutral
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Diabetes-Pille darf in EU auch als Herz-Medikament verkauft werden

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com,Novo Nordisk

Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten