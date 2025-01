Novo Nordisk-Aktie im Plus: FDA erteilt Genehmigung für erweiterten Einsatz von Ozempic

• FDA genehmigt erweiterte Zulassung von Ozempic• Einsetzbar für Typ-2-Diabetes und Nierenerkrankungen• Novo Nordisk-Anleger erfreut

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde Food and Drug Administration (FDA) hat das Medikament Ozempic des dänischen Biopharma-Riesen Novo Nordisk für Patienten mit chronischer Nierenerkrankung zugelassen, die ebenfalls an Typ-2-Diabetes leiden.

Typ-2-Medikament und Nierenerkrankungen

Ozempic ist eine beliebte Injektion in den USA, die bereits häufig zur Behandlung von Typ-2-Diabetes eingesetzt wird und deren Kosten auch häufig übernommen werden. Neben dem Einsatz für Typ-2-Diabetes kann Ozempic künftig nun auch dafür genutzt werden, das Risiko einer Verschlechterung einer Nierenerkrankung, eines Nierenversagens und eines Todes durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung und Diabetes zu verringern. Novo Nordisk zufolge leiden etwa 40 Prozent der Patienten mit Typ-2-Diabetes ebenfalls unter Nierenerkrankungen. "Jede chronische Nierenerkrankung ist fortschreitend. Es handelt sich um einen von Jahr zu Jahr unaufhaltsamen Rückgang der Nierenfunktion", zitiert CNBC Stephen Gough, Global Chief Medical Officer von Novo Nordisk, aus einem Interview.

Wie der so genannten FLOW-Studie zu entnehmen ist, reduzierte Ozempic das Risiko schwerer Nierenschäden bei diabetischen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung im Vergleich zu einem Placebo um 24 Prozent. "Wir wissen leider, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronische Nierenerkrankungen einfach Hand in Hand gehen", zitiert CNBC Gough. "Aus meiner Sicht als Arzt bekommt man [Diabetes, Fettleibigkeit, chronische Nierenerkrankung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen] nicht isoliert", merkte Gough weiter an. "Diese Krankheiten treten leider gemeinsam auf. Sie treten bei denselben Personen auf. Wenn Sie also ein Medikament haben, das jede dieser Komorbiditäten mit einer Injektion behandeln kann, dann sprechen Sie das an, was für den Patienten wirklich wichtig ist.

Novo Nordisk-Aktie profitiert

Anleger nehmen die erweiterte Zulassung positiv auf: In Dänemark steigen die Novo Nordisk-Aktien zur Wochenmitte zeitweise um 1,02 Prozent auf 617,00 Kronen. Da die Genehmigung allerdings bereits vom Markt erwartet wurde, fallen die Ausschläge nicht höher aus.

Redaktion finanzen.at