Novo Nordisk-Aktie trotzdem in Rot: Berenberg erhöht Kursziel

Bei dieser habe sich das Management des Diabetesspezialisten zuversichtlich gezeigt, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Novo Nordisk -Aktien doppelt so hoch bewertet wie die weltweite Gruppe vergleichbarer Unternehmen angesichts der Kurs-Gewinn-Relation auf Basis der Schätzungen für 2025.

An der Heimatbörse fällt die Novo Nordisk-Aktie zeitweise um 0,61 Prozent auf 898,50 Kronen.

/bek/la

HAMBURG (dpa-AFX Broker)