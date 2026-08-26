Nutani a Aktie
WKN DE: A2ACQE / ISIN: US67059N1081
|
26.08.2026 22:18:49
Nutanix Inc Q4 Profit Advances
(RTTNews) - Nutanix Inc (NTNX) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $1.269 billion, or $4.34 per share. This compares with $38.65 million, or $0.13 per share, last year.
Excluding items, Nutanix Inc reported adjusted earnings of $175.35 million or $0.60 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.9% to $757.07 million from $653.26 million last year.
Nutanix Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.269 Bln. vs. $38.65 Mln. last year. -EPS: $4.34 vs. $0.13 last year. -Revenue: $757.07 Mln vs. $653.26 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 755 M To $ 765 M
FY 2027 Outlook: Revenue: $3.180 - $3.230 billion
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nutanix Inc (A)
|
25.08.26
|Ausblick: Nutanix A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.26
|Erste Schätzungen: Nutanix A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: Nutanix A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Erste Schätzungen: Nutanix A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nutanix Inc (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nutanix Inc (A)
|60,19
|7,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.