Nutanix Inc Q4 Profit Advances

(RTTNews) - Nutanix Inc (NTNX) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $1.269 billion, or $4.34 per share. This compares with $38.65 million, or $0.13 per share, last year.

Excluding items, Nutanix Inc reported adjusted earnings of $175.35 million or $0.60 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 15.9% to $757.07 million from $653.26 million last year.

Nutanix Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.269 Bln. vs. $38.65 Mln. last year. -EPS: $4.34 vs. $0.13 last year. -Revenue: $757.07 Mln vs. $653.26 Mln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 755 M To $ 765 M

FY 2027 Outlook: Revenue: $3.180 - $3.230 billion