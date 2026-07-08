ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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08.07.2026 14:46:45
Nvidia, Microsoft, ServiceNow And More On CNBC’s ‘Final Trades’
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