NVIDIA-Aktie: Was Analysten gegenüber dem Grafikkartenhersteller bullish werden lässt

• NVIDIA stellt neue Grafikprozessor-Generation vor• Starke Leistung und attraktive Preise• Analysten heben Kursziel für NVIDIA-Aktie an

Vergangenen Dienstag stellte NVIDIA die mit Spannung erwartete neue Generation seiner Grafikkarten vor. Die GeForce RTX 30 Series GPUs glänzen mit starker Leistung, aber auch mit einem recht günstigen Einstiegspreis. Einige Wall Street-Analysten hoben daraufhin ihre Kursziele für den Grafikprozessor-Spezialisten an.

Die neue Generation Grafikprozessoren

Während eines virtuellen Events stellte NVIDIA am 1. September die drei neuen Grafikkarten-Modelle seiner GeForce RTX 30 Series vor: die GeForce RTX 3090, 3080 and 3070. NVIDIA setzt bei seinen neuen Grafikprozessoren auf die sogenannte Ampere-Architektur, die auf bereits vorhandene Innovationen aufbaut, aber bis zu zweimal mehr Leistung und die 1,9-fache Energieeffizienz gegenüber der vorangegangenen Turing-Generation bietet, wie NVIDIA mitteilt.

"Die heutige Einführung von NVIDIA Ampere-GPUs ist ein großer Schritt in die Zukunft", wird Gründer und CEO Jensen Huang in einer Pressemitteilung zitiert. "Die GeForce RTX 30-Reihe ist die Arbeit von Tausenden von Entwicklungsjahren und liefert unseren größten Generationssprung aller Zeiten. NVIDIA RTX vereint programmierbare Schattierungen, Raytracing und KI, damit Entwickler völlig neue Welten erstellen können. In zwanzig Jahren werden wir zurückblicken und feststellen, dass die Zukunft des Spielens hier begann."

Von den drei neuen Modellen ist die GeForce RTX 3070 das Einsteigermodell und soll ab Oktober bereits ab 499 Dollar erhältlich sein. Die RTX 3070 soll schneller als die RTX 2080 Ti sein, dabei aber weniger als die Hälfte kosten und sogar 60 Prozent schneller als das Vorgängermodell RTX 2070 sein. Die GeForce RTX 3080 beschreibt NVIDIA als die ultimative Gaming-GPU. Sie soll bis zu doppelt so schnell wie RTX 2080 sein und ab dem 17. September ab 699 Dollar erhältlich sein. Das Flaggschiff der neuen Grafikprozessor-Generation stellt die GeForce RTX 3090 dar. Diese Grafikkarte soll bis zu 50 Prozent schneller als das bisherige Top-Modell, die TITAN RTX, sein und zudem durch das neue Design und einen Schalldämpfer leiser arbeiten und für eine bessere Kühlung sorgen. Verfügbar sein soll die RTX 3090 ab dem 24. September ab 1'499 Dollar.

NVIDIA profitiert von Stay-at-Home-Trend

Die Veröffentlichung der GeForce RTX 30 Series GPUs dürfte für NVIDIA ein wichtiger Schritt zu einem günstigen Zeitpunkt gewesen sein. Zwar ist vom Corona-Crash an den Aktienmärkten derzeit nicht mehr viel zu spüren, doch die Pandemie ist nach wie vor nicht überstanden - die Fallzahlen steigen aktuell in vielen Ländern wieder, nachdem viele Urlauber in ihre Heimat zurückkehren. Auch wenn die Einschränkungen momentan vielerorts nicht mehr ganz so einschneidend sind wie zu Beginn der Krise im Frühjahr, könnte NVIDIA noch eine Weile vom Stay-at Home-Trend profitieren.

Während die NVIDIA-Aktie vor dem Corona-Crash Anfang Februar noch bei rund 240 Dollar notierte, konnte sie bis zuletzt auf rund 504 Dollar zulegen - ein Plus von 110 Prozent (Stand: 4. September 2020). Am Tag nach Veröffentlichung der neuen GPU-Generation stieg die NVIDIA-Aktie zeitweise sogar bis auf 589,07 Dollar und kletterte damit auf ein neues 52-Wochen-Hoch.

Analysten zuversichtlich

John Pitzer von der Credit Suisse hob sein Kursziel für die NVIDIA-Aktie nach Veröffentlichung der neuen Grafikprozessoren von 530 auf 620 Dollar an und bekräftigte sein Outperform-Rating. Seiner Meinung nach würden die neuen Chips das Spielewachstum über das dritte Quartal hinaus verlängern, wie TheStreet berichtet.

Mitch Steves von RBC Capital Markets hat sein Kursziel für die Anteilsscheine von NVIDIDA derweil von 528 auf 610 Dollar angehoben und sein Outperform-Rating ebenfalls bestätigt. Die neuen Chips würden NVIDIAs Status als "säkularer Gewinner im Halbleiter-Bereich" festigen, erklärte der Analyst. Zudem sei er von der breiten Palette der neuen Chips und von den attraktiven Preisen beeindruckt. Der Aktie traue er nicht nur langfristige, sondern auch kurzfristige Stärke zu.

Benchmark-Analyst Ruben Roy erhöhte sein Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 540 auf 600 Dollar und bestätigte seine Kaufempfehlung. Er halte die Entwicklung zur neuen GeForce RTX 30 Series für den größten Generationssprung bei der Grafikprozessor-Leistung in der Geschichte. Zusammen mit der Preisgestaltung sollte dies NVIDIA, nach Meinung des Analysten, einen Schub verleihen.

Redaktion finanzen.at