(RTTNews) - NVIDIA Corporation (NVDA) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $65.287 billion, or $2.70 per share. This compares with $31.910 billion, or $1.30 per share, last year.

Excluding items, NVIDIA Corporation reported adjusted earnings of $64.870 billion or $2.68 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 103.2% to $115.844 billion from $57.006 billion last year.

NVIDIA Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $65.287 Bln. vs. $31.910 Bln. last year. -EPS: $2.70 vs. $1.30 last year. -Revenue: $115.844 Bln vs. $57.006 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 130.0 B