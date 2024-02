NYSE-Handel: Dow Jones am Donnerstagmittag stärker

Am Donnerstag steht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,64 Prozent im Plus bei 38 859,75 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 11,434 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,333 Prozent auf 38 483,66 Punkte an der Kurstafel, nach 38 612,24 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38 994,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 38 802,07 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,735 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.01.2024, lag der Dow Jones noch bei 38 001,81 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 22.11.2023, einen Stand von 35 273,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.02.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 045,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,04 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 38 994,50 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 3,26 Prozent auf 292,79 USD), Visa (+ 2,09 Prozent auf 282,54 USD), American Express (+ 1,95 Prozent auf 215,01 USD), Microsoft (+ 1,89 Prozent auf 409,77 USD) und IBM (+ 1,54 Prozent auf 182,47 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Walgreens Boots Alliance (-1,10 Prozent auf 21,51 USD), Verizon (-0,90 Prozent auf 40,73 USD), Nike (-0,71 Prozent auf 104,52 USD), Intel (-0,55 Prozent auf 43,23 USD) und Coca-Cola (-0,47 Prozent auf 60,95 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6 504 840 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,758 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

