Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|KI, Zukauf & Co.
|
16.10.2025 17:03:39
Salesforce-Aktie in Grün: Softwarekonzern erwartet Wachstumsschub
Dabei seien Beiträge aus der geplanten Übernahme des Datenmanagement-Unternehmens Informatica noch nicht berücksichtigt, die in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen sein soll. Auch ohne Informatica würde ein Erlös von mehr als 60 Milliarden Dollar ein Umsatzplus von durchschnittlich rund zehn Prozent in den kommenden Jahren bedeuten.
Die mittelfristige Umsatzprognose liegt im Rahmen der Analystenerwartungen. Die von Bloomberg erfassten Experten rechnen im Schnitt mit einem Anstieg auf rund 61 Milliarden Dollar.
Der SAP-Branchenkollege hatte im Januar des abgelaufenen Geschäftsjahr den Erlös bereinigt um Währungseffekte um neun Prozent auf knapp 38 Milliarden Dollar gesteigert. Der US-Konzern verzeichnete damit ein langsameres Wachstum als die Jahre davor. Investoren zeigten sich besorgt, dass Kunden ihr KI-Budget eher zu Startups tragen könnten als zu traditionellen Anbietern.
Salesforce plant zudem, in den nächsten sechs Monaten zusätzliche Aktien im Volumen von sieben Milliarden Dollar zurückzukaufen, wie die Finanzchefin weiter mitteilte. Das Salesforce-Papier legt an der NYSE zeitweise um 4,53 Prozent zu auf 247,29 US-Dollar. Im Jahresverlauf gehört die Aktie mit einem Abschlag von gut einem Viertel allerdings zu den größten Verlierern im Dow.
Da der SAP-Aktienkurs im laufenden Jahr stabil geblieben ist, hat das deutsche Unternehmen in puncto Marktkapitalisierung die Nase wieder weit vorn. Der deutsche Softwarespezialist ist an der Börse umgerechnet rund 334 Milliarden Dollar wert; Salesforce kam zuletzt auf 238 Milliarden Dollar.
SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Salesforcemehr Nachrichten
|
17:00
|ROUNDUP: Softwarekonzern Salesforce rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum (dpa-AFX)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16:02
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
16:02
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start fester (finanzen.at)
|
16:02
|Handel in New York: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
15.10.25
|NYSE-Handel Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
15.10.25
|Handel in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
14.10.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Salesforcemehr Analysen
|13:07
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.05.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|211,60
|4,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzen im Blick: US-Börsen im Plus -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag schwächer. Der deutsche Leitindex bewegt sich unterdessen aufwärts. Die Wall Street dürfte am Donnerstag im Plus starten. An den Börsen in Fernost geht es in unterschiedliche Richtungen.