Österreichische Post-Aktie fester: Post hat bereits 5.000 E-Fahrzeuge in Betrieb

Mittlerweile hat sie 5.000 Elektrofahrzeuge in Betrieb, der jüngste Neuzugang ist ein Mercedes eSprinter. Damit fährt bereits jedes zweite Zustellfahrzeug mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen. "Um das Ziel einer flächendeckenden CO2-freien Zustellung auf der letzten Meile bis 2030 zu erreichen, schafft die Post jährlich mehr als 1.000 zusätzliche E-Fahrzeuge an", so Logistik-Vorstand Peter Umundum.

Seit dem Frühjahr 2022 werden in der Zustellung nur noch E-Fahrzeuge angeschafft, jährlich kommen rund 1.000 neue Pkw und Klein-Lkw dazu. Dabei setzt die Post auf verschiedene Fabrikate, aktuell etwa auf Neuanschaffungen von Mercedes-Benz, Fiat und dem chinesischen Nutzfahrzeugbauer Maxus. Österreichweit betreibt das teilstaatliche börsennotierte Unternehmen an 32 Standorten Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 18 Megawatt peak (MWp).

Die Aktien der Österreichischen Post steigt in Wien zwischenzeitlich um 0,51 Prozent auf 29,40 Euro.

stf/cgh