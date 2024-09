Österreichische Post-Aktie unbewegt: Post kommt nun auch am Sonntag

Die Österreichische Post schaut nun auch am Sonntag vorbei - allerdings nur testweise in einigen Bezirken in Wien.

Ab Sonntag, den 6. Oktober, gibt es für "Premium"-Versandkundinnen und Versandkunden im 1., 2., 3. und 4. Wiener Gemeindebezirk das Packerl auch am siebenten Tag der Woche. "Verläuft der Test positiv, sollen im ersten Halbjahr 2025 ganz Wien sowie in Folge das Umland und weitere Landeshauptstädte folgen", so die Post am Freitag in einer Aussendung.

"Damit sind wir nicht nur First Moverin, sondern bringen auch Marktanforderungen und Innovation zusammen", betonte Walter Oblin, designierter Generaldirektor des teilstaatlichen, börsennotierten Wiener Konzerns. Durch den Start im Oktober sei die Post "bestens für die Hochsaison rund um Black Friday und Weihnachten gerüstet", ergänzte Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik bei der Post AG. Für die Zustellung selbst setzt die Post externe Transportunternehmen ein, zahlt einen Sonntagszuschlag und sorgt für einen Arbeitszeitausgleich, versichert das Unternehmen.

In Wien beendeten die Post-Aktien den Handel unbewegt bei 30 Euro.

stf/tpo