Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen

Der STOXX 50 knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,13 Prozent stärker bei 4 559,00 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,081 Prozent schwächer bei 4 549,49 Punkten, nach 4 553,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 559,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 549,49 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 1,39 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 30.07.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 441,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 464,07 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 30.08.2023, den Stand von 3 976,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 11,41 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit HSBC (+ 0,83 Prozent auf 6,66 GBP), National Grid (+ 0,81 Prozent auf 10,00 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,69 Prozent auf 43,69 GBP), BP (+ 0,61 Prozent auf 4,37 GBP) und GSK (+ 0,58 Prozent auf 16,61 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil SAP SE (-0,77 Prozent auf 197,48 EUR), Enel (-0,47 Prozent auf 6,83 EUR), RELX (-0,40 Prozent auf 35,64 GBP), UniCredit (-0,28 Prozent auf 36,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,12 Prozent auf 487,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 392 486 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 533,889 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,39 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 9,49 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at