Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Plus

Am Donnerstag legt der STOXX 50 um 15:43 Uhr via STOXX um 0,57 Prozent auf 4 495,22 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,094 Prozent auf 4 473,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 469,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 472,79 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 499,24 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,01 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.07.2024, bei 4 462,59 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 22.05.2024, den Stand von 4 502,99 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 22.08.2023, bei 3 922,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,85 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Unilever (+ 1,58 Prozent auf 48,08 GBP), Richemont (+ 1,54 Prozent auf 138,35 CHF), UBS (+ 0,88 Prozent auf 26,27 CHF), BASF (+ 0,82 Prozent auf 44,52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,69 Prozent auf 468,70 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Glencore (-1,67 Prozent auf 4,06 GBP), Rio Tinto (-0,97 Prozent auf 47,89 GBP), BP (-0,83 Prozent auf 4,27 GBP), UniCredit (-0,72 Prozent auf 35,76 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,64 Prozent auf 27,01 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8 811 248 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 537,130 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at