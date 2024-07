Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Freitagnachmittag steigen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent höher bei 18 643,97 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,773 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,000 Prozent schwächer bei 18 534,49 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 534,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 528,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 644,08 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 0,919 Prozent. Vor einem Monat, am 12.06.2024, wies der DAX einen Stand von 18 630,86 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.04.2024, wies der DAX 17 930,32 Punkte auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.07.2023, einen Stand von 16 023,00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,18 Prozent zu. Bei 18 892,92 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 2,65 Prozent auf 251,70 EUR), adidas (+ 1,82 Prozent auf 229,90 EUR), Deutsche Börse (+ 1,67 Prozent auf 191,25 EUR), Daimler Truck (+ 1,37 Prozent auf 37,84 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,29 Prozent auf 101,05 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-1,60 Prozent auf 239,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,30 Prozent auf 28,81 EUR), Siemens Energy (-0,79 Prozent auf 27,58 EUR), Rheinmetall (-0,71 Prozent auf 507,00 EUR) und Siemens Healthineers (-0,36 Prozent auf 54,96 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 850 959 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 216,870 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

