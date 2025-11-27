Optimismus in Frankfurt: DAX fester

Der DAX entwickelt sich derzeit positiv.

Um 12:10 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent höher bei 23 780,52 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,026 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 23 732,81 Punkte an der Kurstafel, nach 23 726,22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 23 708,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 830,97 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,15 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 27.10.2025, einen Stand von 24 308,78 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2025, notierte der DAX bei 24 046,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, erreichte der DAX einen Wert von 19 261,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 18,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 4,11 Prozent auf 230,60 EUR), Siemens Energy (+ 2,58 Prozent auf 115,10 EUR), Infineon (+ 2,16 Prozent auf 35,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,27 Prozent auf 1 514,50 EUR) und Continental (+ 1,12 Prozent auf 64,96 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen EON SE (-1,90 Prozent auf 15,23 EUR), Commerzbank (-1,89 Prozent auf 33,80 EUR), Allianz (-0,91 Prozent auf 370,00 EUR), Airbus SE (-0,73 Prozent auf 203,40 EUR) und QIAGEN (-0,66 Prozent auf 41,50 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 293 700 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 233,240 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 5,92 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 5,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie zu erwarten.

