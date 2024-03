Optimismus in Frankfurt: SDAX beendet die Dienstagssitzung im Plus

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,12 Prozent stärker bei 14 251,09 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116,305 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,264 Prozent auf 14 129,76 Punkte an der Kurstafel, nach 14 092,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 14 129,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 251,62 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.02.2024, den Stand von 13 740,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 799,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 12 641,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,11 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 14 251,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell HORNBACH (+ 8,45 Prozent auf 74,40 EUR), KWS SAAT SE (+ 6,42 Prozent auf 49,70 EUR), AUTO1 (+ 5,31 Prozent auf 4,50 EUR), Befesa (+ 4,13 Prozent auf 31,76 EUR) und Ceconomy St (+ 3,95 Prozent auf 1,84 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PVA TePla (-3,06 Prozent auf 19,35 EUR), Wacker Neuson SE (-2,58 Prozent auf 17,36 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,80 Prozent auf 19,68 EUR), JOST Werke (-1,15 Prozent auf 47,40 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (-1,04 Prozent auf 3,33 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 814 292 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 17,150 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent an der Spitze im Index.

