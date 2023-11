Optimismus in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag

Der TecDAX macht am Mittag Gewinne.

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,93 Prozent auf 3 098,63 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 446,832 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,061 Prozent auf 3 072,07 Punkte an der Kurstafel, nach 3 070,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 113,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 067,26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 3,87 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der TecDAX mit 2 947,25 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, lag der TecDAX bei 3 125,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.11.2022, stand der TecDAX noch bei 3 129,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 6,61 Prozent aufwärts. Bei 3 350,46 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 2 788,38 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 6,94 Prozent auf 32,73 EUR), Nagarro SE (+ 3,23 Prozent auf 79,85 EUR), Sartorius vz (+ 3,08 Prozent auf 274,70 EUR), AIXTRON SE (+ 2,75 Prozent auf 29,48 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,51 Prozent auf 78,32 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nordex (-3,39 Prozent auf 10,53 EUR), United Internet (-3,05 Prozent auf 19,39 EUR), Deutsche Telekom (-1,55 Prozent auf 21,22 EUR), freenet (-0,94 Prozent auf 25,26 EUR) und PNE (-0,66 Prozent auf 12,10 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 685 361 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 158,401 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die SMA Solar-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at