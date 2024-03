Optimismus in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen

So bewegt sich der TecDAX am Nachmittag.

Am Montag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,01 Prozent fester bei 3 380,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 516,905 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,042 Prozent auf 3 381,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 379,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 399,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 379,21 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 408,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2023, wurde der TecDAX mit 3 306,26 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 3 226,19 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,67 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 187,26 Zählern.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 3,09 Prozent auf 13,01 EUR), Nemetschek SE (+ 2,37 Prozent auf 85,54 EUR), HENSOLDT (+ 1,93 Prozent auf 34,86 EUR), Nordex (+ 1,71 Prozent auf 11,60 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,61 Prozent auf 37,82 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Nagarro SE (-1,58 Prozent auf 74,80 EUR), United Internet (-1,19 Prozent auf 21,60 EUR), Siemens Healthineers (-0,97 Prozent auf 55,32 EUR), Bechtle (-0,83 Prozent auf 48,96 EUR) und CANCOM SE (-0,77 Prozent auf 25,92 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 037 814 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 200,669 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,27 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at