Optimismus in London: FTSE 100 am Mittwochmittag freundlich

Am Mittwoch klettert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,87 Prozent auf 7 505,49 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,296 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 440,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 440,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 7 533,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 440,47 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,97 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 7 599,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 389,64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 15.11.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 369,44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 büßte der Index bereits um 0,643 Prozent ein. Bei 8 047,06 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Experian (+ 6,08 Prozent auf 28,44 GBP), StJamess Place (+ 5,21 Prozent auf 6,95 GBP), Glencore (+ 4,00 Prozent auf 4,68 GBP), Anglo American (+ 3,92 Prozent auf 22,28 GBP) und Smurfit Kappa (+ 3,58 Prozent auf 32,97 EUR). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Centrica (-1,77 Prozent auf 1,47 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,29 Prozent auf 5,51 GBP), Pearson (-0,91 Prozent auf 9,56 GBP), CRH (-0,79 Prozent auf 48,73 GBP) und DCC (-0,76 Prozent auf 52,08 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 12 133 606 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 200,112 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at