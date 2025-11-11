FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Glencore-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,02 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 992,032 Glencore-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 227,09 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 10.11.2025 auf 3,63 GBP belief. Damit wäre die Investition um 27,73 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Glencore belief sich zuletzt auf 42,12 Mrd. GBP. Das Glencore-Papier wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Die Glencore-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at