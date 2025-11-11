Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Glencore-Anlage im Blick
|
11.11.2025 10:03:38
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Glencore-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,02 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 992,032 Glencore-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 227,09 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 10.11.2025 auf 3,63 GBP belief. Damit wäre die Investition um 27,73 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Glencore belief sich zuletzt auf 42,12 Mrd. GBP. Das Glencore-Papier wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Die Glencore-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
