Optimismus in New York: Am Mittag Pluszeichen im Dow Jones

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,60 Prozent fester bei 39 795,80 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,364 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,231 Prozent leichter bei 39 466,76 Punkten in den Mittwochshandel, nach 39 558,11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 39 615,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 39 842,50 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0,517 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 37 735,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38 773,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wurde der Dow Jones mit 33 348,60 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,52 Prozent. Bei 39 889,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 2,65 Prozent auf 284,13 USD), Home Depot (+ 2,22 Prozent auf 348,06 USD), Amgen (+ 1,95 Prozent auf 317,48 USD), 3M (+ 1,38 Prozent auf 101,46 USD) und Merck (+ 1,27 Prozent auf 130,29 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walt Disney (-2,79 Prozent auf 102,41 USD), Boeing (-1,90 Prozent auf 177,32 USD), Travelers (-1,35 Prozent auf 214,65 USD), Amazon (-0,68 Prozent auf 185,79 USD) und Dow (-0,57 Prozent auf 59,31 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 551 674 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,840 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,83 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,63 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at