Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags auf grünem Terrain

Für den Dow Jones geht es am Nachmittag aufwärts.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,55 Prozent fester bei 39 366,60 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 14,055 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,149 Prozent auf 39 208,51 Punkte an der Kurstafel, nach 39 150,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 184,49 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 571,23 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 24.05.2024, den Wert von 39 069,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39 475,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 727,43 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,38 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 2,26 Prozent auf 158,79 USD), Amgen (+ 2,16 Prozent auf 314,83 USD), Goldman Sachs (+ 1,99 Prozent auf 459,15 USD), Verizon (+ 1,80 Prozent auf 40,97 USD) und IBM (+ 1,79 Prozent auf 175,55 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-1,68 Prozent auf 240,94 USD), Intel (-1,62 Prozent auf 30,59 USD), Amazon (-1,49 Prozent auf 186,26 USD), Home Depot (-1,06 Prozent auf 352,04 USD) und Cisco (-0,44 Prozent auf 47,08 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12 660 159 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 3,123 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,68 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at