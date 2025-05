Optimismus in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,41 Prozent höher bei 42 033,74 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 16,826 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,18 Prozent auf 42 354,46 Punkte an der Kurstafel, nach 41 860,44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 42 047,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 41 714,43 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,20 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 22.04.2025, bei 39 186,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, den Stand von 43 428,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 39 671,04 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 0,846 Prozent ein. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45 054,36 Punkten. 36 611,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 1,62 Prozent auf 60,95 USD), NVIDIA (+ 1,35 Prozent auf 133,58 USD), Merck (+ 1,33 Prozent auf 78,00 USD), Salesforce (+ 1,32 Prozent auf 286,01 USD) und Goldman Sachs (+ 1,29 Prozent auf 601,11 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Home Depot (-1,51 Prozent auf 325,40 EUR), UnitedHealth (-0,88 Prozent auf 300,30 USD), Coca-Cola (-0,77 Prozent auf 71,30 USD), Verizon (-0,66 Prozent auf 43,46 USD) und Johnson Johnson (-0,29 Prozent auf 152,73 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20 544 777 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,983 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

2025 weist die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,33 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at