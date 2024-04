Optimismus in New York: Dow Jones präsentiert sich fester

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,99 Prozent stärker bei 38 978,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,137 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,93 Prozent stärker bei 39 343,60 Punkten in den Handel, nach 38 596,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 993,55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 602,18 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 2,08 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 05.03.2024, einen Wert von 38 585,19 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 05.01.2024, bei 37 466,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, wurde der Dow Jones mit 33 482,72 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 39 889,05 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 3,03 Prozent auf 185,45 USD), Caterpillar (+ 2,34 Prozent auf 378,44 USD), Salesforce (+ 2,28 Prozent auf 300,84 USD), Microsoft (+ 1,80 Prozent auf 425,40 USD) und Visa (+ 1,35 Prozent auf 277,69 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Intel (-2,50 Prozent auf 38,74 USD), McDonalds (-0,94 Prozent auf 267,54 USD), Verizon (-0,52 Prozent auf 42,23 USD), Dow (-0,47 Prozent auf 59,58 USD) und Johnson Johnson (-0,14 Prozent auf 152,28 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 5 657 888 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,884 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,34 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at