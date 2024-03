Optimismus in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Zuwächse.

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,80 Prozent aufwärts auf 18 177,31 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,197 Prozent auf 18 067,70 Punkte an der Kurstafel, nach 18 032,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 18 200,91 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 003,24 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,849 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 17 546,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16 554,16 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, bei 12 562,61 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,87 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 416,73 Punkten. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 4,55 Prozent auf 40,40 EUR), Lucid (+ 4,26 Prozent auf 2,82 USD), Enphase Energy (+ 4,18 Prozent auf 113,72 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,61 Prozent auf 132,29 USD) und Booking (+ 2,93 Prozent auf 3 608,83 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Sirius XM (-3,13 Prozent auf 3,87 USD), Moderna (-1,80 Prozent auf 103,22 USD), Charter A (-1,29 Prozent auf 294,73 USD), IDEXX Laboratories (-1,18 Prozent auf 528,13 USD) und Illumina (-1,07 Prozent auf 131,74 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Pinduoduo (spons ADRs)-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10 032 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,854 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

