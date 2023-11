Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Freitag gewinnt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,79 Prozent auf 13 763,71 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,368 Prozent auf 13 571,19 Punkte an der Kurstafel, nach 13 521,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 13 771,94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 556,35 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,85 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 10.10.2023, den Wert von 13 562,84 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, bei 13 737,99 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2022, den Wert von 11 114,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 32,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 265,04 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Arundel (+ 37,50 Prozent auf 0,22 CHF), Synaptics (+ 14,01 Prozent auf 100,90 USD), Trend Micro (+ 13,52 Prozent auf 6 885,00 JPY), FormFactor (+ 10,72 Prozent auf 38,00 USD) und Nortech Systems (+ 10,13 Prozent auf 9,24 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Cutera (-22,70 Prozent auf 1,43 USD), Computer Programs and Systems (-9,51 Prozent auf 10,56 USD), Dixie Group (-7,77 Prozent auf 0,57 USD), Agenus (-7,01 Prozent auf 0,70 USD) und Escalon Medical (-5,91 Prozent auf 0,17 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 807 303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,667 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

2023 weist die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 51,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at