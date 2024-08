Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite schloss den Handelstag im Plus ab.

Der NASDAQ Composite legte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,39 Prozent auf 17 876,77 Punkte zu. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,102 Prozent auf 17 649,74 Punkte an der Kurstafel, nach 17 631,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 585,58 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 877,44 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 726,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 685,97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 13 290,78 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 21,07 Prozent aufwärts. Bei 18 671,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit FreightCar America (+ 16,07 Prozent auf 5,89 USD), Innodata (+ 9,55 Prozent auf 18,69 USD), Forward Air (+ 8,83) Prozent auf 31,07 USD), United Therapeutics (+ 8,60 Prozent auf 348,58 USD) und Comtech Telecommunications (+ 6,88 Prozent auf 3,42 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Big 5 Sporting Goods (-7,29 Prozent auf 1,78 USD), inTest (-4,38 Prozent auf 6,98 USD), Taylor Devices (-4,03 Prozent auf 49,52 USD), VOXX International A (-3,85 Prozent auf 3,00 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (-3,47 Prozent auf 9,19 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 57 558 584 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,113 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index.

