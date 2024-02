Optimismus in Paris: CAC 40 letztendlich freundlich

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel letztendlich um 0,65 Prozent fester bei 7 638,97 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,383 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,583 Prozent auf 7 634,19 Punkte an der Kurstafel, nach 7 589,96 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 592,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7 641,63 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, den Wert von 7 420,69 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 06.11.2023, bei 7 013,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2023, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 137,10 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 1,44 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7 702,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten registriert.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 34 976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 388,168 Mrd. Euro den größten Anteil.

CAC 40-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at