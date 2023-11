Optimismus in Wien: ATX bewegt sich zum Start im Plus

Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Am Freitag tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 1,53 Prozent fester bei 3 182,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 106,273 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,037 Prozent stärker bei 3 135,99 Punkten in den Handel, nach 3 134,84 Punkten am Vortag.

Bei 3 183,80 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 135,45 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 5,38 Prozent aufwärts. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 03.10.2023, bei 3 093,89 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2023, den Wert von 3 193,32 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 03.11.2022, bei 2 950,74 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,735 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Andritz (+ 6,45 Prozent auf 47,84 EUR), Raiffeisen (+ 4,05 Prozent auf 14,66 EUR), BAWAG (+ 2,36 Prozent auf 44,16 EUR), Verbund (+ 1,82 Prozent auf 84,05 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,59 Prozent auf 34,42 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 30,50 EUR), EVN (+ 0,00 Prozent auf 26,10 EUR), OMV (+ 0,17 Prozent auf 41,45 EUR), Vienna Insurance (+ 0,20 Prozent auf 25,60 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,21 Prozent auf 19,24 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 150 638 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 28,592 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAWAG-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

