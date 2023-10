Optimismus in Wien: ATX mittags in der Gewinnzone

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Um 12:10 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 0,56 Prozent auf 3 168,02 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 105,124 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 150,31 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 150,31 Punkte).

Der ATX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 170,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 145,05 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,55 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 11.09.2023, den Wert von 3 149,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, wurde der ATX mit 3 110,18 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, bewegte sich der ATX bei 2 719,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,263 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 016,51 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 3,47 Prozent auf 107,40 EUR), Raiffeisen (+ 1,55 Prozent auf 13,79 EUR), EVN (+ 1,42 Prozent auf 25,05 EUR), Erste Group Bank (+ 1,41 Prozent auf 33,00 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,92 Prozent auf 26,28 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil voestalpine (-1,09 Prozent auf 25,46 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,97 Prozent auf 123,00 EUR), Wienerberger (-0,50 Prozent auf 23,70 EUR), CA Immobilien (-0,32 Prozent auf 31,15 EUR) und Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 30,80 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 125 294 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,577 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

2023 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

