Optimismus in Wien: ATX Prime legt mittags zu

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,25 Prozent fester bei 1 579,11 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,021 Prozent stärker bei 1 559,91 Punkten, nach 1 559,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 1 559,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 580,33 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 590,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 573,22 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 10.10.2022, einen Stand von 1 386,49 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 verlor der Index bereits um 0,290 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 530,67 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 5,12 Prozent auf 37,95 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 3,35 Prozent auf 123,40 EUR), Verbund (+ 3,20 Prozent auf 78,95 EUR), S IMMO (+ 2,45 Prozent auf 13,36 EUR) und voestalpine (+ 2,37 Prozent auf 25,88 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Marinomed Biotech (-4,81 Prozent auf 37,60 EUR), Polytec (-2,77 Prozent auf 3,86 EUR), Wolford (-2,67 Prozent auf 4,38 EUR), Addiko Bank (-1,95 Prozent auf 12,55 EUR) und Rosenbauer (-1,42 Prozent auf 27,80 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 109 733 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,560 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,85 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at