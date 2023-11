Optimismus in Wien: ATX schlussendlich im Aufwind

So bewegte sich der ATX am Mittwoch letztendlich

Am Mittwoch tendierte der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,79 Prozent fester bei 3 285,52 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 109,996 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent stärker bei 3 259,77 Punkten in den Handel, nach 3 259,71 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 3 259,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 293,71 Punkten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 2,50 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der ATX 3 147,42 Punkte auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 15.08.2023, den Wert von 3 124,52 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 15.11.2022, einen Wert von 3 224,43 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 3,98 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,92 Prozent auf 26,16 EUR), Lenzing (+ 3,28 Prozent auf 39,40 EUR), BAWAG (+ 2,16 Prozent auf 46,28 EUR), EVN (+ 1,88 Prozent auf 27,05 EUR) und Wienerberger (+ 1,74 Prozent auf 25,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Vienna Insurance (-1,53 Prozent auf 25,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,32 Prozent auf 119,20 EUR), OMV (-0,68 Prozent auf 42,51 EUR), Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 6,80 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,13 Prozent auf 7,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 492 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 28,940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,28 erwartet. Mit 10,30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at