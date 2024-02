Optimismus in Zürich: Am Freitagnachmittag Gewinne im SPI

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,67 Prozent höher bei 14 957,64 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,968 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,194 Prozent fester bei 14 886,37 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 857,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 957,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 885,51 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 1,25 Prozent. Der SPI wurde vor einem Monat, am 23.01.2024, mit 14 533,04 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 23.11.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 228,78 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 23.02.2023, bei 14 463,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 2,66 Prozent zu. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Idorsia (+ 19,82 Prozent auf 1,95 CHF), Arundel (+ 12,98 Prozent auf 0,15 CHF), Schlatter Industries (+ 12,15 Prozent auf 24,00 CHF), Georg Fischer (+ 8,75 Prozent auf 67,10 CHF) und ObsEva (+ 6,67 Prozent auf 0,06 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen CI Com SA (-13,38 Prozent auf 1,36 CHF), Kudelski (-10,99 Prozent auf 1,22 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-8,00 Prozent auf 5,52 CHF), Spexis (-6,51 Prozent auf 0,18 CHF) und Meyer Burger (-6,08 Prozent auf 0,08 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 55 120 261 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI mit 272,064 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die Orascom Development-Aktie präsentiert mit 5,20 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,09 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der mobilezone-Aktie an.

Redaktion finanzen.at