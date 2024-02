Optimismus in Zürich: SMI präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

SMI-Handel am fünften Tag der Woche.

Um 15:40 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,31 Prozent höher bei 11 248,67 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,295 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,653 Prozent auf 11 287,11 Punkte an der Kurstafel, nach 11 213,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 11 247,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 300,86 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 1,04 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der SMI 11 137,79 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 591,98 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 02.02.2023, bei 11 188,42 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,702 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 473,57 Punkte. Bei 11 088,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit UBS (+ 1,71 Prozent auf 25,55 CHF), Zurich Insurance (+ 0,99 Prozent auf 436,70 CHF), Swiss Life (+ 0,91 Prozent auf 619,60 CHF), Logitech (+ 0,89 Prozent auf 72,76 CHF) und Swisscom (+ 0,86 Prozent auf 513,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-1,24 Prozent auf 286,80 CHF), Partners Group (-0,98 Prozent auf 1 161,50 CHF), Givaudan (-0,89 Prozent auf 3 583,00 CHF), Geberit (-0,86 Prozent auf 495,20 CHF) und Sika (-0,63 Prozent auf 238,10 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 414 898 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,489 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,40 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

