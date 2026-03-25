Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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25.03.2026 12:05:00

Oracle ersetzt den Copiloten durch autonome Agenten-Teams

Oracle erweitert seine Fusion Cloud Applications um KI-Agenten. Sie sollen Geschäftsziele autonom erreichen, statt nur zu assistieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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