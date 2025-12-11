Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
11.12.2025 20:09:56

Oracle Shares Sink 12% Despite Recognition In IDC MarketScape

(RTTNews) - Oracle Corporation (ORCL) is down 12.39 percent to $195.38, falling $27.63 on Thursday in heavy trading even after being named a Leader in the IDC MarketScape: Worldwide Utility Meter Data Management Systems 2025 Vendor Assessment.

Shares opened at $190.62 and have traded between $186.23 and $195.49 so far today on the New York Stock Exchange. The bid is at $194.34 and the ask at $194.37. Volume has surged to 65,026,329, far above the average of 25,142,415.

Oracle's 52-week range stands at $118.86 to $345.72, placing the stock well below the upper end of its yearly band after today's sharp decline.

11.12.25 Oracle Overweight Barclays Capital
11.12.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Oracle Overweight Barclays Capital
08.12.25 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
Oracle Corp. 168,72 -0,59%

ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
