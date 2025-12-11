Oracle Shares Sink 12% Despite Recognition In IDC MarketScape

(RTTNews) - Oracle Corporation (ORCL) is down 12.39 percent to $195.38, falling $27.63 on Thursday in heavy trading even after being named a Leader in the IDC MarketScape: Worldwide Utility Meter Data Management Systems 2025 Vendor Assessment.

Shares opened at $190.62 and have traded between $186.23 and $195.49 so far today on the New York Stock Exchange. The bid is at $194.34 and the ask at $194.37. Volume has surged to 65,026,329, far above the average of 25,142,415.

Oracle's 52-week range stands at $118.86 to $345.72, placing the stock well below the upper end of its yearly band after today's sharp decline.