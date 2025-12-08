Oracle Aktie

189,96EUR 3,88EUR 2,09%
Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

08.12.2025 11:04:15

Oracle Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Oracle von 400 auf 330 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sorgen um den Künstliche-Intelligenz-Boom sorgten für ein "Alles oder Nichts"-Umfeld, schrieb Raimo Lenschow am Montag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er sieht darin eine attraktive Einstiegschance./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 217,58 		Abst. Kursziel*:
51,67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 217,58 		Abst. Kursziel aktuell:
51,67%
Analyst Name::
Raimo Lenschow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aktuelle Aktienanalysen

