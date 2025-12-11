Oracle Aktie
|170,02EUR
|-21,98EUR
|-11,45%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 270 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mark Murphy sieht im Zwischenbericht des US-Konzerns "die üblichen Verdächtigen": Die bereits sicheren künftigen Einnahmen aus Cloud-Abos (RPO) sowie längerfristige Ziele würden angehoben, das aktuelle Geschäft laufe aber durchwachsen. Letzteres gelte sowohl für die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals als auch die Signale für das dritte, kommentierte Murphy am Donnerstag. Insgesamt ist er allerdings zufrieden mit der grundsätzlichen Entwicklung./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:29 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Neutral
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 230,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 223,01
|
Abst. Kursziel*:
3,13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 223,01
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,13%
|
Analyst Name::
Mark R Murphy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen
|09:15
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:15
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|167,84
|-12,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:51
|Roche Buy
|UBS AG
|09:46
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|09:41
|Douglas Neutral
|UBS AG
|09:39
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|09:16
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:15
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:08
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:13
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|10.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.12.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.12.25
|easyJet Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.12.25
|PORR buy
|Warburg Research
|10.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|10.12.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG