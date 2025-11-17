Oracle Aktie

192,46EUR -0,76EUR -0,39%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

17.11.2025 11:58:50

Oracle Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Oracle sei ein Sinnbild für die Sorgen von Investoren über das Thema KI und Schulden, da Oracle mit Blick auf OpenAI ein Klumpenrisiko habe, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei der jüngste Kursrutsch übertrieben, so reduziere das modulare Capex-Model von Oracle Vorab-Cashabflüsse und verbessere die Auslastung./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 222,85 		Abst. Kursziel*:
79,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 222,85 		Abst. Kursziel aktuell:
79,49%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

