Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Ergebnisse im Blick
|
10.12.2025 22:12:00
Oracle-Aktie fällt deutlich trotz Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn
Oracle hat im abgelaufenen Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,26 US-Dollar erzielt und damit dem Vorjahreswert von 1,10 US-Dollar deutlich übertroffen. Damit verdiente Oracle zudem erheblich mehr als am Markt erwartet worden war, die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf 1,64 US-Dollar belaufen.
Für den Umsatz des SAP-Konkurrenten hatten Experten unterdessen einen Wert von 16,19 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt, tatsächlich erlöste Oracle im Berichtsquartal 16,1 Milliarden US-Dollar - nach 14,06 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Die Oracle-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel an der NYSE zeitweise 7,36 Prozent tiefer bei 206,71 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
