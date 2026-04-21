Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
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21.04.2026 18:15:03
Ordentliche Generalversammlung 2026
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Bystronic AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Zürich, 21. April 2026 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Bystronic AG stimmten heute an der ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu.
In einer Konsultativabstimmung genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Bericht über nichtfinanzielle Belange, der in Anlehnung an die Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) erstellt wurde.
Zudem stimmte die Generalversammlung der Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.00 je Namenaktie A und CHF 0.80 je Namenaktie B zu.
Nach langjähriger Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat stellten sich Dr. Matthias Auer und Urs Riedener für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat spricht beiden Herren für ihr umsichtiges Wirken und die hervorragende Zusammenarbeit seine Anerkennung und seinen Dank aus.
Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten alle übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr und bestätigen Dr. Heinz O. Baumgartner als Präsident des Verwaltungsrats. Fabrice Billard und Daniel Bischofberger wurden als neue Mitglieder gewählt. Ebenfalls wurden Inge Delobelle und Robert F. Spoerry als bisherige Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt. Dr. Heinz O. Baumgartner wurde neu in den Ausschuss gewählt und übernimmt den Vorsitz.
Bei Rückfragen:
Media Relations
Michael Präger
Über Bystronic
Bystronic (SIX: BYS) gestaltet die Zukunft der industriellen Fertigung. Als führender Anbieter von Lösungen für die Blech- und Materialbearbeitung kombiniert das Unternehmen Laserschneidtechnologie, Abkantpressen, Automatisierung und Software mit innovativen Laseranwendungen für neue Werkstoffe und Prozesse. Von Markieren über Mikrobearbeitung bis hin zu komplexem Schneiden und Schweissen eröffnet Bystronic neue Möglichkeiten für eine vernetzte, nachhaltige Produktion weltweit.
Der Hauptsitz von Bystronic befindet sich in der Schweiz, Entwicklungs- und Produktionsstätten gibt es in Deutschland, Spanien, Italien, China und den USA. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 30 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Händlern und Vertretern.
Disclaimer
Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die englische Übersetzung vom deutschen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der deutschen Version.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bystronic AG
|Giesshübelstrasse 45
|8045 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 79 637 46 33
|E-Mail:
|investor@bystronic.com
|Internet:
|ir.bystronic.com
|ISIN:
|CH0244017502
|Valorennummer:
|A117LR
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2312118
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2312118 21.04.2026 CET/CEST
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