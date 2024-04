Outperform für Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus vor der Berichtsaison zum ersten Quartal von 192 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Ausgangslage für die Branche sei mit Blick auf die Zahlen eher herausfordernd, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Lieferkettenprobleme bestimmten teils immer noch das Bild.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 11:33 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 159,32 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 19,26 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 45 000 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Anteilsschein um 15,7 Prozent aufwärts. Experten zufolge können Airbus SE (ex EADS)-Anleger am 01.05.2024 einen Blick in die Q1 2024-Bilanz werfen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 03:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2024 / 03:22 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.