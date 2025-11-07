Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
07.11.2025 12:07:00
Palantir Just Reported Its Best Quarter Ever. It Wasn't Good Enough.
For a while now, the rap on Palantir (NASDAQ: PLTR) has been that it's a great business, but that its valuation is unsustainable.The company, known for its data analytics software and AI products, just reported another blowout quarter after the bell Monday, but surprisingly, the stock pulled back on the news, dipping by 3.6% in after-hours trading. As of Wednesday's close, it was down by more than 9% from where it closed trading before the report.The stock initially rose when the report came out, but slid during the earnings call, though it wasn't clear why, as nothing was said during that update that seemed to reflect poorly on the stock. In fact, it was filled with the usual bombast from CEO Alex Karp.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Palantir
|Palantir
|154,06
|0,68%
