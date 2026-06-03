Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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03.06.2026 12:43:46
Papiere von Partners Group im freien Fall
Die Aktien von Partners Group fallen im frühen Handel um mehr als 17 Prozent. Grund sind Einschränkungen bei den Rücknahmen bei einem grossen Evergreen-Private-Equity-Fonds.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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