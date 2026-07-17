SIX-Handel: SMI am Nachmittag im Plus

Um 15:41 Uhr geht es im SMI im SIX-Handel um 0,51 Prozent aufwärts auf 14 339,74 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,671 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,134 Prozent fester bei 14 286,35 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 267,19 Punkten am Vortag.

Bei 14 248,42 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 345,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,666 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, stand der SMI noch bei 13 815,24 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 17.04.2026, mit 13 426,72 Punkten bewertet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2025, den Wert von 11 961,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,25 Prozent aufwärts. Bei 14 464,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 2,48 Prozent auf 640,50 CHF), Swiss Re (+ 2,13 Prozent auf 138,75 CHF), Partners Group (+ 1,92 Prozent auf 690,20 CHF), Logitech (+ 1,90 Prozent auf 82,60 CHF) und Nestlé (+ 1,53 Prozent auf 85,79 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil UBS (-2,61 Prozent auf 42,23 CHF), Richemont (-1,85 Prozent auf 193,75 CHF), Lonza (-0,49 Prozent auf 572,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,49 Prozent auf 77,88 CHF) und Sika (-0,16 Prozent auf 159,55 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 563 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 283,983 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,83 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at